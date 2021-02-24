الاستئناف تتسلم قضية العامل المتهم بهتك عرض ابنته بـ"6 أكتوبر"

كتب أحمد الجعفرى

تسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف التحقيقات في قضية اتهام عامل بهتك عرض ابنته البالغة من العمر 15 عامًا؛ تمهيدًا لتحديد جلسة أمام أحدي دوائر جنايات الجيزة لبدء محاكمته، فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية أن المتهم اعتدى على ابنته "س.ف" البالغ من العمر 15 عاما، مستغلًا سلطته عليها، حيث استفرد بها داخل مسكن وهتك عرضها بالقوة.

واستندت النيابة في أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات؛ إلى تحريات رجال المباحث حول الواقعة، فضلًا عن أقوال المجني عليها، والتي اتهمت والدها بالاعتداء عليها ، وخوفها الإفصاح عن ما تعرضت إليه، نظرًا لتهديده لها بالإيذاء.