اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 07:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاتحاد الأوروبى يبدى استعداده لتقديم 20 مليون يورو لتوفير لقاح "كورونا" للفلسطينيين

الأربعاء، 24 فبراير 2021 06:55 م
الاتحاد الأوروبى يبدى استعداده لتقديم 20 مليون يورو لتوفير لقاح "كورونا" للفلسطينيين لقاحات _صورة أرشيفية
رام الله /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى شادى عثمان، إن الاتحاد أبدى استعداده لتقديم نحو 20 مليون يورو، دعما لتوفير لقاح ضد "كورونا" للشعب الفلسطيني.

وأضاف عثمان فى حديث مع "وفا"، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبى أعلن خلال اجتماع افتراضى للجنة المانحين الدوليين لصالح الشعب الفلسطيني، عن استعداده لتوفير مبلغ 20 مليون يورو، لمساعدة فلسطين فى شراء اللقاحات اللازمة ضد "كورونا".

وأوضح أن توفير هذا المبلغ يحتاج لإجراءات فنية، ويسير فيها الاتحاد الأوروبى بانتظار استكمالها ليتم إيصاله لدولة فلسطين.

 


الاتحاد الأوروبى

20 مليون يورو

لقاح كورونا

الشعب الفلسطيني

فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة