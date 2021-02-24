الأمم المتحدة: غرق 41 مهاجرا خلال محاولتهم عبور المتوسط نحو أوروبا

كتب سمير حسنى

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، غرق 41 مهاجرا خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط نحو أوروبا، بحسب قناة العربية الإخبارية.

وفى وقت سابق، أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة عن حزن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حادث غرق السفينة المأساوي قبالة الساحل الليبي وهو الأول فى عام 2021 فى وسط البحر الأبيض المتوسط ، والذى أودى بحياة 43 شخصًا على الأقل. وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC) فيما تم إنقاذ 10 ناجين ونقلهم إلى الشاطئ من قبل الأمن الساحلى في زوارة.

وانقلب القارب ، الذي أقلع في الساعات من مدينة الزاوية ، بسبب ظروف البحر السيئة عندما توقف محركه ، بعد ساعات قليلة من المغادرة. أفاد الناجون ، ومعظمهم من كوت ديفوار ونيجيريا وغانا وجامبيا، أن أولئك الذين لقوا حتفهم كانوا رجالًا من دول غرب إفريقيا.

قام موظفو المنظمة الدولية للهجرة وشريك المفوضية ، IRC ، بتزويدهم بالمساعدة الطارئة ، بما في ذلك الطعام والماء والفحوصات الطبية ، قبل إطلاق سراحهم من الميناء.