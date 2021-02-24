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الأمم المتحدة: أكثر من 116 ألف إجمالى حالات النزوح فى مأرب باليمن

الأربعاء، 24 فبراير 2021 05:00 ص
الأمم المتحدة: أكثر من 116 ألف إجمالى حالات النزوح فى مأرب باليمن اليمن
كتب محمد جمال

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أعلنت الأمم المتحدة عن نزوح 8 آلاف شخص فى اليمن خلال الأسابيع الأخيرة، جراء المعارك الدائرة للأسبوع الثالث بين الجيش اليمني التابع للحكومة وحركة "أنصار الله" الحوثية في مأرب، وقالت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان على موقعها، إن "الأعمال القتالية المتزايدة في محافظة مأرب اليمنية أدت إلى نزوح 8 آلاف شخص في الأسابيع الأخيرة، مما رفع إجمالي حالات النزوح في تلك المنطقة من البلاد إلى أكثر من 116 ألف شخص"​​​، بحسب "واس".

وأضافت: "يقدر شركاء العمل الإنساني أن 385 ألف شخص قد ينزحون أيضا، إذا ما استمرت الخطوط الأمامية بالتحول، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الأشخاص الآخرين الموجودين في مدينة مأرب ذاتها والذين قد يتضررون من القتال"، وتابعت: "يحذر الشركاء من أن هذه التطورات قد تضغط على الموارد الإنسانية لدرجة تتعدى قدرات الفرق الموجودة في تلك المناطق حاليا".

وأشارت المنظمة إلى أن "آخر مركز لأعمال العنف كان في مديرية صِرواح التي تستضيف حوالي 30 ألف شخص نازح داخليا في 14 موقعا للنزوح على الأقل، ثلاث منها تضررت بشكل مباشر بالقتال خلال الأسابيع الأخيرة"، وأوضح أن "حوالي 50 في المائة من أولئك الذين نزحوا بسبب الاقتتال في صِرواح هن من النساء، بينما 30 في المائة هم من الأطفال. وتتضمن احتياجاتهم الأكثر إلحاحا المأوى والمياه والصرف الصحي والصحة والغذاء".


اليمن

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مأرب

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