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الأقمار الصناعية تكشف أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات.. تعرف عليها

الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:04 ص
الأقمار الصناعية تكشف أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات.. تعرف عليها خرائط الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير لطقس معتدل على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى مائل للدفء على شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا.

كما أوضحت هيئة الأرصاد، أن الرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، موضحة أن هناك فرص لسقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشرقية (دمياط الى للعريش )وايضا على مناطق من شمال وجنوب سيناء، قد تصل الى حد السيول على  شمال ووسط سيناء، وفرصة امطار خفيفة الى متوسطة على (الزعفرانة ورأس غارب والقصير).

أما بالنسبة للقاهرة بعد أن شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة بداية من أمس حتى الثالثة فجرا من صباح اليوم امتدت الى مناطق من شمال الصعيد، فيبدأ اليوم التحسن الملحوظ فى  الحالة الجوية.

ويشهد الطقس اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة،   وطقس معتدل  على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد،  أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد،  وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية  بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة حتى الثامنة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة،  وأمطار متوسطة على مناطق دمياط وبورسعيد والعريش وراس سدر والطور على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء .
 

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