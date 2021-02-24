الأرصاد تحذر من السيول وممارسة الأنشطة البحرية فى تلك المناطق

كتب سمير حسنى

توقعت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية بكافة أنحاء الجمهورية باستثناء سقوط أمطار متوسطة على شمال ووسط سيناء وخليج السويس مع تكون السيول، بالمناطق المرتفعة.

وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، في تصريحات لقناة "اكسترا نيوز"، إن هناك تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية مع هدوء تام في سرعات الرياح باستثناء السواحل الشمالية، محذرة من الملاحة بسبب اضطراب الأمواج في البحر المتوسط والأحمر، لكنها عادت وأكدت على إمكانية ممارسة الأنشطة البحرية بدءا من غد الخميس نتيجة هدوء سرعات الرياح.