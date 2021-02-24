اليوم السابع
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الأردن يعيد حظر تجول شامل يوم الجمعة من كلّ أسبوع مع السماح بأداء الصلاة

الأربعاء، 24 فبراير 2021 07:39 م
الأردن يعيد حظر تجول شامل يوم الجمعة من كلّ أسبوع مع السماح بأداء الصلاة فرض حظر التجوال فى الاردن
كتب وكالات

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قررت الحكومة الأردنية، إعادة فرض الحظر الشامل، ليوم الجمعة يحظر تنقل الأشخاص وتجاولهم فى جميع مناطق المملكة بدء من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس وحتى الساعة السادسة صباحا من يوم السبت من كل أسبوع، بحسب صحيفة الدستور الأردنية .

 

ويسمح للمواطنين بالتجوال سيرا على الاقدام لمدة ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة وفقا للبروتوكول المقرر من وزارة الصحة ويفوض وزير الاوقاف بتحديد وقت بدء ساعة التجوال وانتهائها.

 

كما يحظر تنقل الاشخاص وتجوالهم فى مناطق المملكة جميعها فى باقى أيام الأسبوع من الساعة العاشر ليلا وحتى السادسة صباحا.

 

 


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