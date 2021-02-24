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الأردن يعلن فرض حظر تجول شامل يوم الجمعة لمواجهة تفشى كورونا

الأربعاء، 24 فبراير 2021 07:45 م
الأردن يعلن فرض حظر تجول شامل يوم الجمعة لمواجهة تفشى كورونا كورونا - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلن الأردن عن فرض حظر تجول شامل يوم الجمعة وزيادة ساعات الحظر الليلي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4 آلاف و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالى عدد الإصابات 376 ألفا و441 حالة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنه تم تسجيل 22 وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 4 آلاف و611 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1807 حالات شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 341 ألفا و21 حالة.


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