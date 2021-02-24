استكمال محاكمة "سفاح الجيزة" فى اتهامه بقتل صديقه بعد قليل

كتب أحمد الجعفرى - سليم على

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، جلسة محاكمة قذافي فراج عبد العاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل، والمتهم بقتل صديقه رضا عبد اللطيف حميده، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق.

وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.