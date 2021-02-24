اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 07:55 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد قتلى أعمال الشغب فى سجون الإكوادور لـ 79

الأربعاء، 24 فبراير 2021 06:59 م
ارتفاع عدد قتلى أعمال الشغب فى سجون الإكوادور لـ 79 العنف فى الاكوادور
كيتو (رويترز)

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رفعت الإكوادور اليوم الأربعاء، عدد قتلى أعمال الشغب فى أربعة سجون إلى 79 وقالت إن السلطات استعادت السيطرة بعد واحدة من أكثر حوادث العنف فى السجون دموية فى تاريخها.

 

وتمركزت الشرطة والقوات عند مراكز احتجاز فى مدن جواياكويل وكوينكا ولاتاكونجا حيث تقاتلت العصابات بأسلحة يدوية فيما قالت السلطات إنه اندلاع منسق للعنف.

 

وبدأت العصابات معركة على الزعامة داخل نظام السجون فى ديسمبر عندما قُتل زعيم لوس تشونيروس، التى تعتبر أقوى عصابة فى النظام، فى مركز تسوق بعد عدة أشهر من إطلاق سراحه.

 

ووقعت عدة مواجهات أمس فى مناطق ذات إجراءات أمنية مشددة فى سجنى جواياكويل وكوينكا، وقالت مصلحة السجون إن جميع القتلى فى أعمال الشغب سجناء.

 

وأضافت فى بيان "الوضع تحت السيطرة بفضل الإجراءات التى تمت بين المؤسسة والشرطة الوطنية" ، وقالت إنها "تواصل جمع المعلومات عن الخسائر البشرية والجوانب الأخرى المتعلقة بالاشتباكات التى نشبت".

 

ووقف أقارب السجناء خارج السجون على أمل الحصول على معلومات عن ذويهم.

 

 


الاكوادور

العنف في الاكوادور

قتلى الاكوادور

سجون الاكوادور

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