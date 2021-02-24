ارتفاع عدد المشتركين بالتليفون المحمول لـ95.4 مليون شخص فى سبتمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات حكومية ارتفاع عدد المشتركين في التليفون الثابت والمحمول في الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد المشتركين في التليفون المحمول نحو 95.4 مليون مشترك في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 94.9 مليون مشترك في شهر سبتمبر عام 2019، بزيادة بلغت 500 ألف مشترك، كما بلغ عدد المشتركين في التليفون الثابت 9.2 مليون مشترك في سبتمبر الماضي، مقابل 8.4 مليون مشترك، بزيادة بلغت 800 ألف مشترك.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد مستخدمي الإنترنت بلغ 50.5 مليون مستخدم عن طريق التليفون المحمول في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 38.2 مليون مستخدم في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 12.3 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد مستخدمي الأنترنت عن طريق "الموديم" نحو 3.3 مليون مستخدم، مقابل 3.6 مليون مستخدم في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 300 ألف مشترك.

وارتفع ترتيب مصر للمركز الرابع على مستوى أفريقيا في سرعة الإنترنت من المركز الأربعين، وارتفعت سرعة الأنترنت فى مصر إلى 34.7 ميجا عام 2020، مقابل 6.5 ميجا عام 2019، حيث شهد قطاع الاتصالات تطورا كبيرا على مستوى البنية التحتية، وبلغت تكلفة مشروع رفع كفاءة شبكة لإنترنت نحو 30 مليار جنيه، بالإضافة إلى 300 مليون جنيه تكلفة المشروع الثاني من رفع كفاءة الإنترنت.

وأدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى رفع عدد ساعات الذروة من 8 ساعات إلى 15 ساعة يوميا، وأعداد مستخدمي شبكة الإنترنت إلى 2.5 ضعف.