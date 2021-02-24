ارتفاع بورصة دبي بالمستهل مدفوعة بصعود قطاعي البنوك والنقل

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.09% رابحاً 2.46 نقطة ليصل إلى مستوى 2549.70 نقطة، وبلغ حجم التداول 31.9 مليون سهم محققة ما قيمته 42.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 619 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعد ببورصة دبي قطاعي البنوك والنقل بنسبة 0.86%، 0.11%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.66%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.5%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.21%.

وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي، بمستهل جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 3.27%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 1.33%، وتراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.67%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 2.8 مليون ورقة بقيمة 9.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.55%.

في سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، استحواذها على مركز توزيع هام وحيوي في شيكاغو، إلينوي، والذي تم تأجيره منذ شهر نوفمبر 2015 إلى مستأجر بارز، ميشلان نورث أمريكا، صاحبة الاسم العالمي الأكثر مبيعاً للإطارات، والمبتكر العالمي في صناعة الإطارات، وتعد هذه المعاملة التي قدرت بنحو 135 مليون دولار أمريكي مؤشراً واضحاً على التوسع لمحفظة جي إف إتش العالمية من الأصول العقارية المدرة للدخل، والتي تشمل مراكز التوزيع المتميزة، والأصول اللوجستية الراسخة ومنشآت "لاست مايل" للتوصيل في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.