اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزيارة مجانية للأطباء وأسرهم لجميع المتاحف

إعفاء مستأجري البازارات والكافيتريات من دفع الإيجارات عن شهري مارس وأبريل 2021

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:32 م
إعفاء مستأجري البازارات والكافيتريات من دفع الإيجارات عن شهري مارس وأبريل 2021 القطع الأثرية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار خلال جلسته الأخيرة على الإعفاء التام لمستأجري البازارات والكافيتريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار من دفع القيمة الإيجارية عن شهري مارس وأبريل 2021، ليكون بذلك استمر هذا الإعفاء لمدة ما يقرب من عام.
 
وسبق وقرر مجلس الإدارة إعفائهم  من قبل من دفع القيمة الإيجارية عن أشهر يونيو، ويوليو، وأغسطس 2020 ثم تم مد هذا الإعفاء حتى نهاية شهر سبتمبر 2020 ثم حتى نهاية شهر أكتوبر 2020 ثم حتى نهاية شهر فبراير2021.
 
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تقديم الدعم اللازم للقطاع السياحي وللعاملين به ولا سيما في ظل تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
 
وتقديرا للدور العظيم الذي تقدمه الأطقم الطبية للمجتمع وخاصة خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد وافق مجلس الإدارة أيضا علي منح الأطقم الطبية وأسرهم بحد أقصى 3 أفراد مرافقين زيارة مجانية لجميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، وذلك خلال عام 2021 مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المتبعة بها.
 

المجلس الأعلى للآثار

القطاع السياحي

اعفاء المستأجرين

دعم السياحة

المتاحف في مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المجلس الأعلى للآثار: مد إقامة معرض "ملوك الشمس" بالتشيك لنهاية يونيو

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 02:20 م

وزارة المالية توافق على الشكل التعاقدى لمؤقتى المجلس الأعلى للآثار

الإثنين، 11 يناير 2021 05:22 م

وزير الآثار يشهد اليوم افتتاح ترميم وإنقاذ 29 تمثالا للكباش بمعابد الكرنك.. فريق الأثريون والمرممون انتهوا من المهمة.. وأمين المجلس الأعلى للآثار: العمل يتم بأيدى مصرية لحماية الكباش من الدمار

السبت، 02 يناير 2021 12:00 ص

تعرف على أبرز قرارات المجلس الأعلى للآثار لدعم السياحة الثقافية فى عام 2020

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 05:39 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة