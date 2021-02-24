اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:11 م
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إعدام 276 كيلو مواد غذائية فاسدة وتحرير 53 محضراً بحملة مكبرة فى شرم الشيخ

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:09 م
إعدام 276 كيلو مواد غذائية فاسدة وتحرير 53 محضراً بحملة مكبرة فى شرم الشيخ الفريق الطبى أثناء الحملة على الاسواق
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

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شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء بالتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية بمديرية صحة جنوب سيناء ومكتب أغذية شرم الشيخ بحملة مكبرة على الأسواق وأماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ.

 

وأسفرت الحملة بالمرور على 29 منشأة غذائية، وتم تحرير 22 محضراً لنقص إشتراطات النظافة، وتحرير 30 محضراً لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية، كما تم تحرير محضر ضبط لأغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى بوزن 27 كجم، وتم إعدام 276 كجم  الاغذية الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الأدمي .

 

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، إن استمرار حملات التفتيش علي المنشآت الغذائية بباقي مدن المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين للتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطنى المحافظة.

 

تشكلت اللجنة من كل من أشرف خميس وصلاح منصور مراقبى الأغذية بالمديرية ومحمد إسماعيل ومصطفى حسام مفتشى أغذية شرم الشيخ.

 

الفريق الطبى اثناء الحملة على الاسواق (1)
الفريق الطبى اثناء الحملة على الاسواق (1)

 

المضبوطات
المضبوطات

 

 

 


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