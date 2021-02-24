إعادة فتح طريق الزعفرانة العين السخنة بعد غلقه بسبب الأمطار والسيول

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال مصدر بمرور البحر الأحمر، إن الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع مرور السويس أعادت فتح طريق العين السخنة - الزعفرانة بعد غلقه من جانب مرور السويس، بسبب سقوط امطار غزيرة وسيول بالعين السخنة، وتحويل المسار إلى طريق الجلالة وعودة فتح الطريق مرة أخري.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة لنطاق محافظة البحر الأحمر سقطت تجمعات مياه بالكيلو 60 طريق غارب الزعفرانة، بعد سقوط أمطار غزيرة فجر اليوم، وتم عمل تحويلة للطريق بمسافة لا تزيد عن 2 كيلو، وجاري إصلاح الطريق وعودتها لأصلها خلال ساعة.

وكانت أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق العين السخنة - الزعفرانة، وذلك بالتنسيق ما بين مرور السويس والبحر الأحمر، بعد سقوط سيول بمنطقة العين السخنة التابعة لمحافظة السويس، وتم تحويل مسار الطريق بطريق الجلالة.

وشهدت المنطقة الواصلة بين قرية الزعفرانة ومدينة رأس غارب سقوط سيول خفيفة علي طريق غارب الزعفرانة إثر تجمع كميات كبيرة من المياه ناتجة عن مياه غزيرة تجمعت بالمناطق الجبلية وسقطت علي الطريق فجر اليوم، بعدما شهدت منطقة الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، علي الحدود من محافظة السويس، سقوط أمطار غزيرة في الساعات الأولي من فجر اليوم، بالمناطق الصحراوية وعلي طريق الواصل بين العين السخنة والزعفرانة.