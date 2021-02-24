إصابة 3 أطفال إثر اقتحام سيارة لمبنى مدرسة بالخطأ فى لوس أنجلوس.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

وقعت حادثة اصطدام سيارة بمبنى روضة أطفال في مدينة سانتا كلاريتا بضواحي لوس أنجلوس الأمريكية، وأظهرت لقطات جوية مشهد السيارة وهى مصطدمة بمبنى روضة الأطفال، وعقب الواقعة تم إخلاء دار الحضانة والرعاية في سانتا كلاريتا، حيث اصطدمت السيارة بطريق الخطأ بفصل دراسي، وأدى الحادث إلى إصابة ثلاثة أطفال وتم نقلهم إلى المستشفى، كما نقلت روسيا اليوم.

ووفق صحيفة نيوزويك الأمريكية، نقل الأطفال الثلاثة المصابين في الحادث للمستشفى، وجميعهم تقل أعمارهم عن أربع سنوات، ولكن لم يتم الإبلاغ عن إصابات خطيرة.



سيارة تصطدم بمبنى روضة أطفال فى لوس أنجلوس

وكان الأطفال وأحد الموظفين في المدرسة موجودين داخل الفصل الدراسي في أكاديمية لا بيتيت في حي سوجوس الإثنين الماضي، عندما اصطدمت سيارة أحد أفراد عائلة المدرسة بطريق الخطأ بالمبنى، ودخلت الفصل الدراسي في أكاديمية لا بيتيت ، وفقًا لبيان صادر عن المدرسة.



السيارة بعد اصطدامها بسور المدرسة



المدرسة بعد الحادثة

وقال البيان: "اصطدمت سيارة أحد أفراد عائلة المدرسة بمبنينا وتوجهت إلى فصل دراسي. كان هناك ثلاثة أطفال وموظف واحد في الفصل في ذلك الوقت. اتبع موظفونا بروتوكولات السلامة الخاصة بنا، ووصل المسعفون على الفور وقاموا بتقييم حالة الأطفال والموظفين ونقلهم إلى المستشفى لمزيد من التقييم. بدافع الحذر الشديد ، قمنا بإجلاء جميع الطلاب والموظفين".



خروج الأطفال من المدرسة



مدرسة الأطفال

وتم نقل الأطفال الثلاثة إلى مركز صدمات محلي بالمنطقة عبر مروحية من قبل قسم العمليات الجوية في إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، وقالت السلطات إن الأطفال دون إصابات خطيرة لكنهم نُقلوا إلى المستشفى للتقييم كإجراء احترازي.

وأفادت التقارير بأنه تم الدفع بفرقتين جويتين ومسعفين إضافيين في مكان الحادث، ونقل شخص آخر يعتقد أنه السائق إلى المستشفى مصابا بجروح طفيفة.

وبحسب ما ورد كانت السائقة جدة جاءت لاصطحاب بعض الأطفال، كما أخبر موظفو الحضانة الدكتورة أليسون أدلر ، وهي طبيبة كانت ابنتها البالغة من العمر عامين من بين الأطفال الثلاثة الذين تم نقلهم إلى المستشفى.

وشوهدت السيارة متضررة، بينما كان مبنى المدرسة به فتحة في نافذة ، بحسب لقطات من طائرة مروحية، وصرحت المدرسة: "سنبقى مغلقين مؤقتًا بينما نقوم بتقييم الضرر ومعالجته بشكل أكبر. وسنستكشف خيارات لزيادة الأمان".