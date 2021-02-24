إصابة شخصين بطلقات خرطوش فى ظروف غامضة بمناخ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب شخصان، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، بطلقات خرطوش في أماكن متفرقة بالجسم، اثر الإعتداء عليهما في ظروف غامضه بنطاق حي المناخ في بورسعيد.

تلقي الدكتور عادل تعيلب، مدير الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفي السلام بورسعيد بوصول كلا من "ربيع ال. ال" - 28 سنه، "أحمد. ح. ال. ع" - 33 سنه، اثر الإصابة بطلق خرطوش في الوجه والرقبة.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن بورسعيد، من جهودهم للوقوف علي ملابسات الحادث ومرتكب الواقعة.