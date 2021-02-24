براغ (أ ش أ)

أظهرت الاختبارات المعملية إصابة رئيس جمهورية التشيك السابق فاتسلاف كلاوس بفيروس كورونا المستجد، وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الأربعاء، أن كلاوس تلقى العلاج في المستشفى العسكري المركزي في العاصمة براغ، ويتعافى حاليا في المنزل.

ويعرف الرئيس السابق بأنه معارض لإجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، وكان قد تم تغريمه مبلغ 10 آلاف كرونة تشيكية لقيامه بإلقاء خطاب في مظاهرة دون ارتداء قناع للوجه.

وكانت وزارة الصحة التشيكية، أعلنت استلام أكثر من 667 ألف جرعة من اللقاحات المصنعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو براغ الدولي - بأنه تم تطعيم المواطنين بنحو ثلاثة أرباع هذه الكمية من اللقاحات، مشيرة إلى أن 182 ألف مواطن حصلوا على الجرعتين المطلوبتين.

وأوضح الاستبيان الذي أجرته الوزارة أن 52% من المواطنين بالتشيك بحاجة إلى تطعيمهم ضد الفيروس.



يذكر أن التشيك طلبت شراء نحو 12 مليون جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" و9 ملايين جرعة من شركات أخرى من بينها شركة "أسترازيتنيكا" و"موديرنا"، وذلك بموجب اتفاقية شراء اللقاحات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي.