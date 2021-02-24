ويعرف الرئيس السابق بأنه معارض لإجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، وكان قد تم تغريمه مبلغ 10 آلاف كرونة تشيكية لقيامه بإلقاء خطاب في مظاهرة دون ارتداء قناع للوجه.