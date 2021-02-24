اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:45 م
خالد صلاح
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إصابة جندى إسرائيلى برصاصة فى الرأس داخل قاعدة عسكرية فى غور الأردن

الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:54 م
إصابة جندى إسرائيلى برصاصة فى الرأس داخل قاعدة عسكرية فى غور الأردن الجيش الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن المتحدث باسم جيش إسرائيل اليوم الأربعاء عن إصابة جندي "إسرائيلي" بجروح خطيرة داخل قاعدة عسكرية في غور الأردن.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية -على موقعها الإلكتروني- عن المتحدث قوله إن الجندي -الذي يخدم في وحدة قتالية- أصيب بجروح خطيرة في رأسه، داخل الموقع العسكري "تيفيتس" بمنطقة غور الأردن، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وأضاف أنه تم العثور على الجندي من قبل رفاقه الذين اعتقدوا أن جروحه ناجمة عن رشق الحجارة، ولكن عند وصوله إلى المستشفى قرر الأطباء أنه أصيب برصاصة، مؤكدا أن الشرطة العسكرية باشرت بالتحقيق، لمعرفة أسباب الحادث.

الجيش الإسرائيلى

إصابة جندى إسرائيلى

غور الأردن

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