وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5634 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 834 حالة خطرة و280 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي .

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت أمس الثلاثاء أن أكثر من 70% من الإسرائيليين فوق سن 16 قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد 19.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني عن الوزارة القول إنه من أصل 4.45 مليون مواطن تم تلقيحهم، تلقى أكثر من 3 ملايين الجرعة الثانية.