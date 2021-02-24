إزالة إشغالات لمحلات تجارية ومقاهى عشوائية فى حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

نفذت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء بالمحافظة، لإزالة الإشغالات والتعديات من الميادين والشوارع العامة.

أسفرت الحملة التي استهدفت مدينة 6 أكتوبر، والمنطقة الأثرية بالهرم، والدقي،والعجوزة، والوراق، وبولاق الدكرور، عن تحرير 83 قضية تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، وباعة متجولين، ومقاهي عشوائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.