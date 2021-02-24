إخلاء سبيل صاحب سيارة طائشة أصاب 4 أشخاص بكفالة 2000 جينه

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز الباجور بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار علاء الازرق رئيس النيابة الكلية، إخلاء سبيل صاحب سيارة ملاكى تسبب فى إصابة 4 أشخاص بإصابات بالغة أثناء قيادته السيارة بسرعة جنونية داخل مدينة الباجور بكفالة 2000جنيه على ذمة القضية.

وأصيب 4 أشخاص بإصابات بالغة، إثر اصطدام سيارة أخرى أثناء وقوفها بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من إصابة أربعة أشخاص بإصابات بالغة وذلك إثر اصطدام سيارة بأخرى أثناء وقوفها بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.