إحالة المتهمين بقتل طالب بالمنيا للمحكمة الجنائية

المنيا - حسن عبد الغفار

أحال المستشار أبوالوفا عيسي، المحامى العام، لنيابات شمال المنيا 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل طالب بكلية الطب أخذا بالثأر، وتم تحديد جلسة 28 مارس المقبل موعدا لبدء جلسات المحاكمة .

ويواجه المتهمون تهمة قتل طالب بكلية الطب بجامعة المنيا ، مع سبق الأسرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلة على إثر خصومة ثأرية توفى فيها شقيقهم، وأعدوا له أسلحة بيضاء وقاموا بقتله، فى 18 يوليه 2020 .

كان اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، تلقى بلاغا بقيام مجهولين باستدراج طالب بكلية الطب، اثناء انتظار خروج شقيقة من الامتحان، إلى ممر أحد المولات التجارية، وقاموا بذبحة وطعنة عدة طعنات، إمام المارة ، أخذا بالثأر، ما أدى إلى وفاة فى الحال .

تم تشكيل فريق من البحث الجنائى بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، وتم التعرف على المجنى علية ، والمتهمين ، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق .