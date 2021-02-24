وقال النقيب فرانك أوكاتا، من القيادة العسكرية للطوارئ في أوروبا وأفريقيا وقائد فرقة العمل 63 "يشرفنا العمل مع شركائنا السودانيين في تعزيز الأمن البحري".

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارة الخرطوم خلال شهر يناير الماضي، من قبل نائب قائد القيادة الأمريكية الأفريقية السفير اندرو يونغ، ومدير المخابرات في القيادة العميد الأميرال هايدي بيرغ، لتوسيع نطاق المشاركة التعاونية مع السودان.