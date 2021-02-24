أمين مجلس وزراء الداخلية العرب: إنشاء موقع الكتروني لحقوق الإنسان

كتب محمود عبد الراضي

بدأت صباح اليوم الأربعاء، جلسات المؤتمر السادس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية المنعقد عبر الدائرة التلفزيونية بحضور العميد شرطة حقوقي الدكتور إيهاب عبد الحميد عبد العال رئيس المؤتمر وأعضاء الوفود العربية.

واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وقال :" يُشرفني وأنا أرحب بكم في هذا المؤتمر الهام أن أعرب لتونس العزيزة عن أخلص معاني الشكر والامتنان على ما تُحيط به مجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته العامة من كريم الرعاية وفائق العناية، راجياً لها مزيداً من التقدم والازدهار في كنف الأمن والاستقرار، ويُشرفني كذلك أن أقدر كل التقدير الدعم البناء الذي يوليه وزراء الداخلية العرب للعمل الأمني العربي المشترك، وسعيهم الدؤوب لتعزيز مسيرته الموفقة.

وتابع: كانت الظروف التي نجتمع فيها اليوم ظروفاً دقيقة تُصرَفُ فيها كلُّ الجهود وتُحشَدُ فيها كلُّ الطاقات لمواجهة جائحة كوفيد 19 التي تعصف بالعالم منذ أكثر من عام، فإن هذه الأوضاع يجب أن لا تصرفنا عن الاهتمام بحقوق الإنسان وتعزيزها، ورغم المهام المستجدة التي تلقيها الجائحة على عاتق الأجهزة الأمنية، خاصة السهر على تطبيق إجراءات الحجر الصحي وحظر الجولان، فإنه يبنغي لهذه الأجهزة أن لا تغفل مسؤوليتها الأساسية في تعزيز حقوق الإنسان والحرص على احترامها، بل يجب عليها في ظل هذه الظروف أن تُضاعف من اهتمامها بتلك الحقوق، إذ من المعلوم أن أوضاع الأزمات والجوائح والطوارئ وسائر الظروف الاستثنائية تُشكل مناخا مواتيا لانتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف" لقد سعت الأمانة العامة إلى إيلاء الاهتمام اللازم لموضوع حقوق الإنسان في علاقتها بهذه الجائحة من خلال استعراض المؤتمر العربي العشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية تجارب الدول الأعضاء في مجال الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، حرصا على ضمان حق نزلاء هذه المؤسسات في الصحة والحياة.

واستطرد: في سياق نقل الصورة الواقعية لاحترام حقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية العربية، يندرج إنشاء موقع إلكتروني خاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، الذي سيكون فضاءً لعرض جهود هذه الأجهزة وإنجازاتها في هذا المجال وأداةً لتكريس ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي أجهزة الشرطة والأمن العربية.