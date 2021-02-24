أمين عام الأمم المتحدة يدين الهجمات على مسؤولي الانتخابات بالنيجر

كتبت - هند المغربي

أدان أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة الهجمات المتفرقة التي شنها مسلحون على مسؤولي الانتخابات مما أسفر عن مقتل وإصابة مسؤوليين في منطقتي تيلابيري وديفا يوم الانتخابات..وتقدم بتعازيه الحارة لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الأمين العام على التزام الأمم المتحدة بمرافقة حكومة وشعب النيجر في جهودهم لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، وأثني على حكومة وشعب جمهورية النيجر، لإجراء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير، على الرغم من التحديات الأمنية والإنسانية الكبيرة، وبالطبع الوباء.