اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:47 م
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أمين عام الأمم المتحدة يدين الهجمات على مسؤولي الانتخابات بالنيجر

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:17 م
أمين عام الأمم المتحدة يدين الهجمات على مسؤولي الانتخابات بالنيجر انطونيو جوتيريش امين عام الامم المتحدة
كتبت - هند المغربي

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أدان أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة الهجمات المتفرقة التي شنها مسلحون على مسؤولي الانتخابات مما أسفر عن مقتل وإصابة مسؤوليين في منطقتي تيلابيري وديفا يوم الانتخابات..وتقدم بتعازيه الحارة لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الأمين العام على التزام الأمم المتحدة بمرافقة حكومة وشعب النيجر في جهودهم لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، وأثني على حكومة وشعب جمهورية النيجر، لإجراء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير، على الرغم من التحديات الأمنية والإنسانية الكبيرة، وبالطبع الوباء.

 

 


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الانتخابات

جوتيريش

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