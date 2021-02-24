أمين صندوق التطبيقيين: 110 جنيهات قيمة المعاش الشهرى بإجمالى 184 مليون جنيه سنويا

كتبت آية دعبس

قال المهندس رمضان هلال أمين، صندوق النقابة العامة للتطبيقيين ، نقيب التطبيقيين ببورسعيد، إن استمرار صرف المعاش فى النقابة رغم الأعداد الكبيرة المستحقة يُعد إنجاز، موضحا أن إجمالى المنصرف للمعاشات خلال عام 2020 بلغ نحو 184 مليون جنيه، فى حين أن جملة الاشتراك الذى يتم تحصيله من الأعضاء لا يتخط الـ12 مليون جنيها سنويا، مشيرا إلى أنها لا تكفى لتغطية دفعة معاشات واحدة.

وأضاف هلال، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: تعتمد النقابة بشكل كامل على مواردها الذاتية حيث أن النقابة لا تحصل على أى دعم من الدولة عدا 90 ألف جنيه من وزارة الصناعة كإعانة، وهى قيمة فى حال تقسيمها على عدد الأعضاء لن يحصل كل عضو على قرش واحد، حيث بلغت أعداد التطبيقيين المسجلين بالنقابة مليونا و600 ألف تطبيقى، لكن النقابة تعوض ذلك بالايرادات من بعض المشروعات التى تحاول تنفيذها، والدمغات، بالإضافة إلى عمليات ترشيد للإنفاق بكل السبل.

وأوضح أن قيمة المعاش هى 110 جنيهات شهريا، وتصرف 318 جنيها كل 3 أشهر بعد خصم 12 جنيها للاشتراك، بمعدل 3 جنيهات كل شهريا، لافتا إلى أن النقابة أجرت تعديلات على قانونها وتم تقديمه لمجلس النواب منذ فترة طويلة، ومازالت فى انتظار إقرارها، موضحا أن قانون النقابة ينص على صرف المعاش لمدة 5 سنوات فقط للعضو إلا أن النقابة مازالت حريصة على عدم قطع المعاش عن أى عضو، ويتم توريثه للمستحقين من أسرته.

وأكد أن النقابة انتهت من صرف دفعة شهور "أكتوبر- نوفمبر- ديسمبر" من عام 2020، حيث تم صرفهم بداية يناير 2021 وتعمل النقابة فى الوقت الحالى على الإعداد للدفعة المقبلة، لافتا إلى أن النقابة طبقت نظام الميكنة لكل عضو ليتمكن من صرف المعاشات من أقرب منفذ للبنوك له دون الحاجه إلى التوجه إلى النقابة.