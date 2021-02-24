اليوم السابع
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أميرة عزب موهبة غنائية فى مطروح تشدو بالطرب الأصيل.. فيديو

الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:05 ص
أميرة عزب موهبة غنائية فى مطروح تشدو بالطرب الأصيل.. فيديو أميرة عزب
مطروح - حسن مشالى

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أجرى "اليوم السابع" بثاً مباشراً مع أميرة عزب الموهبة المتميزة فى الغناء والطرب الأصيل، والتى تقيم فى محافظة مطروح منذ 10 سنوات، عقب انتقال أسرتها من مدينة طنطا فى محافظة الغربية، وغنت خلال البث المباشر على صفحة "دوت مصر" مجموعة من الأغانى الدينية والعاطفية.

وقالت أميرة عزب إنها كانت تشارك بالغناء منذ صغرها، فى الحفلات وقصر ثقافة طنطا، وكانت تلقى تشجيعا وإعجابا كبيراً، وتوقفت عن الغناء بعد انتقال الأسرة إلى مطروح، ولم تكن تعرف مكاناً أو أشخاصاً يساعدونها على إبراز موهبتها، إضافة إلى مشاغل الحياة.

وأضافت أميرة أنها اكتشفت مؤخراً أنها لا تستطيع الابتعاد عن الغناء أكثر من ذلك، وتسعى لتنمية موهبتها والتدرب أكثر، والبحث عن فرصة للعمل مع فرقة فنية أو الغناء فى الحفلات، مؤكدة أن أسرتها تدعمها ولا توجد أية اعتراضات على عملها فى الفن والغناء.

وأعربت الموهبة الغنائية عن أمنيتها بأن يتحقق حلمها فى النجاح والانتشار فى مجال الغناء، وأن تجد فرصة للتعلم أكثر وتنمية موهبتها، من خلال التدريب والتوجيه والدعم من أى من المتخصصين فى مجال الغناء والموسيقى، مؤكدة أنها تمارس هوايتها بشكل فطرى.


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