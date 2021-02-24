أمريكا: سنرد بطريقة محسوبة لكننا لن نقوم بأى خطوة تهدد أمن العراق

كتب أحمد عرفة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى إن إيران بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي والرئيس بايدن كان واضحا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه لن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بأى خطوة حتى تظهر إيران التزاما كاملا بالاتفاق النووي.

وحملت المتحدثة باسم البيت الأبيض إيران مسئولية أنشطة أذرعها في المنطقة ونحتفظ بحق الرد بالشكل والوقت المناسب، متابعة: "سنرد بطريقة محسوبة وباعتماد وسائل مختلفة لكننا لن نقوم بأي خطوة تهدد أمن العراق".

وفى وقت سابق قال وليام بيرنز، مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، كمدير الاستخبارات المركزية: "منع إيران من حيازة النووي جزء من استراتيجية شاملة"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مرشح مدير الاستخبارات المركزية: "علينا الدفع ضد برنامج إيران النووي وزعزعتها لأمن المنطقة". وتابع مرشح مدير الاستخبارات المركزية: "أي عودة للاتفاق النووي ستكون وفق شروط أكثر حزما".