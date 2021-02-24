اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ألمانيا تتهم إيران بالإمعان فى تقويض الشفافية بشأن الاتفاق النووى

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:10 م
ألمانيا تتهم إيران بالإمعان فى تقويض الشفافية بشأن الاتفاق النووى إيران
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتهمت ألمانيا إيران بالإمعان في تقويض الشفافية بشأن الاتفاق النووي ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، اشتعلت الانقسامات داخل إيران بسبب ملف البرنامج النووي، والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش في أماكن تخصيب اليورانيوم، فبعد يومين فقط من إعلان البرلمان الإيراني رفضه لخطط الرئيس الإيراني حسن روحانى واتفاقه مع الوكالة الدولية بشأن التفتيش خرج الأخير ليوجه انتقادا حادا للبرلمان والرافضين لخططه.

ووجه الرئيس الإيراني حسن روحاني، انتقادا مباشرا إلى البرلمان الإيراني والرافضين لخططه بشأن البرنامج النووي، داعيا إياهم للكف عن مهاجمته والسماح له بإدارة ملف التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما ذكرت قناة العربية.


المانيا

ايران

الاتفاق النووي

ازمه ايران

اخر الاخبار

النووى الايرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة