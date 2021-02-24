ألمانيا تتهم إيران بالإمعان فى تقويض الشفافية بشأن الاتفاق النووى

كتب أحمد عرفة

اتهمت ألمانيا إيران بالإمعان في تقويض الشفافية بشأن الاتفاق النووي ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وفى وقت سابق، اشتعلت الانقسامات داخل إيران بسبب ملف البرنامج النووي، والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش في أماكن تخصيب اليورانيوم، فبعد يومين فقط من إعلان البرلمان الإيراني رفضه لخطط الرئيس الإيراني حسن روحانى واتفاقه مع الوكالة الدولية بشأن التفتيش خرج الأخير ليوجه انتقادا حادا للبرلمان والرافضين لخططه.



ووجه الرئيس الإيراني حسن روحاني، انتقادا مباشرا إلى البرلمان الإيراني والرافضين لخططه بشأن البرنامج النووي، داعيا إياهم للكف عن مهاجمته والسماح له بإدارة ملف التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما ذكرت قناة العربية.