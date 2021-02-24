أسماء ضحايا حادث سيوة.. أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين بينهم أطفال

مطروح – حسن مشالي

أسفر حادث انقلاب سيارة دفع رباعي، بمنطقة المراقي في واحة سيوة، الذي وقع مساء الثلاثاء، عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين، من بينهم أطفال، وجرى نقل المصابين والجثث إلى مستشفى سيوة المركزي.



واستقبل عيسى صالح ياسين " 24 سنة"، وراضية خميس موسي "22 سنة"، وموسي إبراهيم موسى "18 سنة"، وإبراهيم عبد الغنى إبراهيم "سنة ونصف"، وياسمين خميس موسي "4 سنوات"، ونورهان عبد الغنى إبراهيم "9 سنوات".

كما استقبل المستشفى المصابين، محمد خميس موسي "10 سنوات"، وهاجر خلف موسي "18 سنة"، وخديجة ابراهيم موسي "25 سنة"، وجمال عبد الناصر فرج "3 سنوات"، ومحمد عبد الغنى إبراهيم موسي "4 سنوات"، ونجاح سعد زاعم " 28 سنة"، وعيسي صالح عيسى "3 سنوات"، وأشرف إبراهيم موسي "18 سنة"، وعبد الناصر نور إبراهيم "4 شهور"، وشمعة إبراهيم موسي "29 سنة"، وجميلة نور إبراهيم "عام واحد"، ورغد عبد الناصر فرج "5 سنوات".

وكان اللواء خالد شعيب، تفقد مصابي حادث منطقة المراقي بواحة سيوة، الذي أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين، من بينهم أطفال، وذلك عقب وصولهم لمستشفى سيوة المركزي، حيث تصادف وجود المحافظ بالواحة، وقدم المواساة لأهالي المتوفين والمصابين والتأكيد علي سرعة تقديم الرعاية الطبية و تحويل الحالات التي تستدعي العلاج خارج سيوة.

وكان 6 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرين، الأربعاء، إثر انقلاب سيارة دفع رباعي في المنطقة الواقعة بين قريتي المراقى وبهي الدين بواحة سيوة، وتم نقل المصابين لمستشفى سيوة المركزي لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على جثامين الوفيات بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

كانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، قد تلقت إخطارًا من مرفق الإسعاف بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين وجثامين الموتى لمستشفى سيوة المركزي.