اليوم السابع
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أسعار الأسماك اليوم.. البوري يتراوح بين 32 و 51 جنيها للكيلو

الأربعاء، 24 فبراير 2021 05:00 ص
أسعار الأسماك اليوم.. البوري يتراوح بين 32 و 51 جنيها للكيلو أسماك - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 24 – 2 – 2021 استقرارا في الأسواق المصرية وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة .

وقال مصطفى السويسي صاحب محل أسماك إن سعر السمك  البورى يتراوح بين  32_51 جنيها وسعر الكيلو 17-37  جنيها، وبالنسبة للبلطي المزارع بجميع أحجامه فيتراوح بين 16-21  جنيها للكيلو.

 

وأضاف السويسى في تصريح لـ"اليوم السابع" أن سعر البربون " 1 " لـ 34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وبالنسبة لاسماك المكرونة بجميع أصناف من المجمدة الي السويسي فتتراوح من 25  _60  جنيها للكيلو .

وأشار إلى أن أسعار السبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.

 

 


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