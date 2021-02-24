أستاذ طب بيطرى محذرا من عرض اللحوم بالشارع: درجة الغليان لا تقتل كل الميكروبات

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، أنه من الأفضل ذبح الحيوانات في المجازر بعد الكشف عليها والتأكد من سلامتها من الأمراض، بجانب عرضها للبيع داخل وليس خارج محال الجزارة.
وأسفرت الحملة، عن ضبط مخبز" ع.ح.ف" بقرية برج النور ، ومخبز "ح.م.ص" بذات القرية، ومخبز "ر.و.ا "بمدينة أجا ، ومخبز"خ.ع.ف" بقرية شبرا البهو، ومخبز "س.ف.ب" بمدينة أجا، ومخبز" م.ع.ش" بذات المدينة وذلك لانتاجهم خبز ناقص الوزن، وضبط مخبز" ر.ص م" بقرية منشأة الأخوة، ومخبز" م.ع.ع" بقرية البهوفريك ، ومخبز" ط.ع.ال" بقرية شبرا البهو، وذلك لعدم نظافة أدوات العجين .
كما تم تحرير محضر رقم 3136 لسنة 2021 جنح أجا ضد "م.أ.م" صاحب محل جزارة بقرية سماحة ومحضر 3137 ضد" ع.ع.م" صاحب محل جزارة بقرية السلامية وذلك لقيامهما بالذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على 40 كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة، كما تم ضبط" ر.ا.ح" صاحب محل لبيع السجائر بقرية برج النور وضبط "ص.ص.م" صاحب محل بقالة بقرية السبخا، وضبط" ا.ف.ح" صاحب محل بقالة بقرية كفرالنجباء وضبط" ي.ن.م " صاحب محل بقالة بقرية كفرعوض وذلك لبيعهم السجائر بازيد من السعر الرسمى وتحررت المحاضر أرقام 347، 348، 349، 350 لسنة 2021 جنح أجا أمن دولة طوارئ وتم التحفظ على 54 علبه سجاير لحين صدور قرار النيابة العامة.
كما تم تحرير محضر رقم 351 ضد" م.ر.ع" صاحب محل جزارة بقرية سماحه لعدم وجود شهادة صحية وتم عرض المحاضر على النيابة العامة.
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