أخبار مصر.. تقييم طلاب النقل بـ3 امتحانات شهرية بالترم الثانى ولا اختبارات آخر العام

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تقييم طلاب النقل من خلال 3 امتحانات شهرية فى الترم الثانى ولا اختبارات آخر العام، وتأكيد الحكومة على استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى والامتحانات المؤجلة يوم 27 الجارى، وتجديد تعيين الدكتور شوقى علام مفتيا للجمهورية حتى سن المعاش، وإحالة سفاح الجيزة للمفتى للمرة الثانية.. وغيرها من الأخبار.

وفيما يلى موجز أخبار مصر..



الحكومة: استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى والامتحانات المؤجلة 27 الجارى



كشف المركز الإعلامى للحكومة، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل استئناف الدراسة والامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء.





تقييم طلاب النقل بـ"3 امتحانات شهرية" فى الترم الثانى ولا اختبارات آخر العام



يتم تقييم طلاب النقل بالفصل الدراسى الثانى من خلال 3 امتحانات شهرية تعقد فى مارس وأبريل ومايو، أما طلاب الشهادة الإعدادية تعقد لهم امتحانات فى يونيو المقبل أما طلاب الثانوية العامة ستعقد لهم امتحانات إلكترونية من المقرر لها أن تنطلق فى يوليو المقبل.





قرار جمهورى بتجديد تعيين الدكتور شوقى علام مفتيا للجمهورية حتى سن المعاش



أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقي ابراهيم عبد الكريم علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتي 12 اغسطس 2021 تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة.





البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية يصل للطابق الـ60.. فيديو وصور



​أعلنت الحكومة، أنه تم تنفيذ 60 دورا بالبرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.





إحالة سفاح الجيزة للمفتى للمرة الثانية بتهمة قتل صديقه والنطق بالحكم 24 مارس



قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عماد عطية، إحالة أوراق المتهم قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة قتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف عمدا مع سبق الإصرار، وتحديد جلسة 24 مارس للنطق بالحكم.





"حياة كريمة" مبادرة تاريخية.. مشروع قومى يغير شكل الريف المصرى ويحسن مستوى الخدمات بالقرى الأكثر احتياجا.. ونواب يشيدون: ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية والبسطاء



تستهدف مبادرة "حياة كريمة" تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى وفى الريف المصرى، وتوفير حياة تليق بالمواطن المصرى، حيث تستهدف في المقام الأول المواطنين البسطاء والفئات غير القادرة، وفى هذا الإطار، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" هى واحدة ضمن حزمة مبادرات رئاسية تستهدف المناطق الأكثر فقرا والفئات الأكثر احتياجا، لتوفير حياة تليق بالمواطن المصرى بمشاركة كافة مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى عبر توحيد الجهود والتنسيق المُشترك، وبالفعل نجحت المبادرة خلال الفترة الماضية فى تحويل كثير من القرى إلى حال أفضل.





طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 20%



كشف تقرير حكومى أن شركات المجمعات الاستهلاكية تضخ حاليا كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم، بتخفيضات تتفاوت ما بين 15% إلى 20%، كما أن منافذ الخضراوات بالمجمعات الاستهلاكية يتوافر فيها كل احتياجات المواطن من الخضر والفاكهة بتخفيضات مناسبة، وأن الطماطم تباع بالمجمعات الاستهلاكية بـ 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بنفس السعر، والفلفل الرومي بـ 6.50، والجوافة 8.50، لكيلو، وأن اللحوم البرازيلي المجمدة تباع بالمجمعات بـ 65 جنيها للكيلو، وكذلك اللحوم المفرومة المجمدة، وبسعر 85 جنيها للسوداني الطازجة، والدواجن المجمدة 30 جنيها للكيلو.





دونالد ترامب فى مهب الريح.. القصة الكاملة لكشف سجلات الرئيس الأمريكى السابق الضريبية



يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب علي موعد مع المزيد من المعارك حتي بعد مغادرته البيت الأبيض وخسارته مارثون الانتخابات الأمريكية 2020، فبعد نجاته من محاكمة العزل أمام مجلس الشيوخ، اصطدم بقرار المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين الماضي والذي يقضي بكشف السرية عن السجلات الضريبية الخاصة به، ولكن ما الذي تعنيه تلك الخطوة وما هي القصة الكاملة لتلك المعركة القضائية ؟





الأرصاد تحذر من السيول وممارسة الأنشطة البحرية فى تلك المناطق



توقعت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية بكافة أنحاء الجمهورية باستثناء سقوط أمطار متوسطة على شمال ووسط سيناء وخليج السويس مع تكون السيول، بالمناطق المرتفعة.





الليرة التركية تبلغ أدنى مستوى فى 3 أسابيع



بلغت الليرة التركية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في ثلاثة أسابيع تقريبا اليوم الأربعاء، لتظل تتعرض لضغوط بعد أن دافعت الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق.





الصحة العالمية تحذر من وفاة شخص كل 6 ثوان بسبب التدخين



قالت منظمة الصحة العالمية في منشور دورى لها، إن كل 6 ثوان يموت شخص تقريبا في مكان ما في العالم بسبب التدخين، وطالبت بالإقلاع عن التدخين فورا.





مواجهات مثيرة فى ملاعب العالم اليوم.. ريال مدريد ضيفا على أتالانتا.. مانشستر سيتى يواجه مونشنجلادباخ بدورى أبطال أوروبا.. برشلونة يبحث العودة للانتصارات بالليجا.. ومواجهة قوية بين الهلال ومازيمبى بأبطال أفريقيا



تقام، اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات القوية فى مختلف البطولات سواء القارية أو المحلية بملاعب العالم، لعل أبرزها مواجهتى ريال مدريد وأتالانتا الإيطالى، ومانشستر سيتى مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألمانى فى ذهاب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا بالموسم الحالى 2020-2021، فيما يلتقى برشلونة مع إلتشى فى الدورى الإسبانى.