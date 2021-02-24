اليوم السابع
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آخر تطورات عمليات البحث عن ضحايا مركب مريوط بالإسكندرية.. فيديو

الأربعاء، 24 فبراير 2021 02:19 م
آخر تطورات عمليات البحث عن ضحايا مركب مريوط بالإسكندرية.. فيديو اللواء حسن الجمال رئيس مدينة برج العرب
الأسكندرية - جاكلين منير

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أجرى "اليوم السابع"، لقاء مع اللواء حسن الجمال رئيس مدينة برج العرب بالإسكندرية من موقع ضحايا مركب مريوط الغارق في الأسكندرية، للوقوف على تفاصيل الحادث، وجهود الأجهزة التنفيذية حول ضحايا الحادث.

وأكد الجمال لـ "اليوم السابع"، أن الغواصين التابعين للمحافظة على السواحل شاركوا فى عملية استخراج الجثامين ولازالوا يبحثون عنها حتى الآن، بالتعاون مع حى العامرية ثان، بالإضافة إلى الشرطة والقوات البحرية والمحافظات المجاورة "مرسى مطروح والبحيرة والغربية"، من الدفاع المدنى، كله فى حالة تنسيق تام لاستخراج الجثامين المفقودة.

فيما قال أشرف حميدة، أحد أقارب ضحايا مركب مريوط بالإسكندرية، أكد أن العائلة لديها 9 ضحايا خرجوا من المياه من بينهم 5 وفيات و4 مصابين، فيما نفى وفاة أحد الغواصين خلال البحث عن الضحايا.

وروى أحد أقارب الضحايا عن أسباب وقوع الحادث، قائلاً: "هم كانوا رايحين يتفسحوا ودخلوا الميه على مرتين عشان عددهم كان كبير، ولما خلصوا رجعوا على مرة واحدة".

وأشار ابن عمهم "عبدالقادر"، إلى أنه كانوا في فسحة يسمونها "زردة"، وهي قضاء اليوم بمنطقة فى إحدى الجزر وتسوية الأطعمة بها.

وأضاف أشرف فرحات، أحد الأقارب أيضاً، أن الزردة هي عبارة عن يوم ترفيهي تتجمع فيه العائلة، موضحاً أنهم حين عودتهم اصطدم المركب بقطعة خشبية في المياه تسمى "زاوية"  وهي خاصة بالصيادين فانقلب المركب.

كانت قوات الإنقاذ النهرى وعدد من الغطاسين المتطوعين، استكملوا، اليوم الثلاثاء، البحث عن ضحايا جدد، فى حادث غرق المركب الترفيهى ببحيرة مريوط بمدينة برج العرب، كما تم الدفع بـ2 لانش إضافي للبحث عن الضحايا، وتخصيص 4 مستشفيات لاستقبال المصابين والجثامين.

كما انتقلت النيابة العامة لموقع حادث غرق مركب بحيرة مريوط غرب الإسكندرية.


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