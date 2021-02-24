«مصر الخير» تؤكد استهداف مبادرة «خلاويص» لإنقاذ 2000 غارمة

وأضافت «عوض»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أنه سيتم تمكين الأمهات اقتصاديا، وعمل مشاريع لهن، ويتم متابعتهن حتى يستطعن استكمال المبادرة في سلام، موضحة أن هناك إيجابية وتفاعل كبير مع المبادرة.

وتابعت مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، أنهم أطلقوا مبادرة أخرى لمشاركة المواطنين في ذلك عن طريق المشاركة بسهم قيمته ألف جنيه، وكلما كان هناك تبرعات أكثر كلما استطاعت مصر الخير أن تنقذ غارمات أكثر، مشددة على أنهم لديهم العديد من وسائل التواصل مع المتبرعين للمشاركة في هذه المبادرة.

ومن جانب اخر ،أكدت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إنه يجب أن يكون الشغل الشاغل للجميع هو حل مشكلة الغارمين، وان المؤسسة استطاعت فك كرب نحو ٥٥ ألف غارم حتى الآن، كما تستهدف للمؤسسة فك كرب 10 آلاف غارمة وغارمة خلال العام الحالى .

جاء ذلك خلال ندوة مصر الخير، لاستعراض مشروع قانون لتوفير الحماية الاجتماعية للغارمين بحضور كل من، المستشار سامح عبد الحكم الرئيس بمحكمة الاستئناف، وسهير عوض مدير برنامج الغارمين بمصر الخير، وعبد الهادى القصبى والعديد من نواب البرلمان، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور حسن سند عميد كلية حقوق جامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة.

وأضافت سهير عوض، أن الحلقة النقاشية لها أهمية كبيرة لمناقشة سبل القضاء علي ظاهرة الغارمين، كما أن البرنامج بدأ فى فبراير ٢٠١٠ لفك كرب الغارمين من السجون، وخلال هذه الفترة شاهدنا العديد من التجارب والمشكلات، ونسعى للقضاء على الظاهرة، مشيرة إلى أزمة الغارمين ترجع إلى الحاجة والفقر والجهل، لافتة إلى أن موسسة مصر الخير أقامت للغارمين فى البداية مشروعات صغيرة، ونسبة منهم استجابوا، وبعدها اتجهنا للمشروعات المجمعة تحت إدارة مؤسسة مصر الخير، وتم إقامة أول مصنع منذ 4 سنوات، كما تم وضع حجر الأساس لمصنع خامس يوفر 5 ألاف فرصة عمل، حتى أصبحنا نصدر سجاد يدوى إلى ٣ دول هى أمريكا وكندا وايطاليا والأن الإمارات.

وأوضحت إلى تزايد حالات الغارمات رغم الجهد المبذول، وأن المؤسسة رحبت بمشروع القانون الذى أعده المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف لتوفير حماية اجتماعية للغارمين .

ومن جانبه، قال طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن مؤسسة مصر الخير تعمل على حل المشكلات التي تواجه المواطنين، كما قامت المؤسسة بفك كرب 52 ألف غارمة وغارمة ، مضيفا: أن مؤسسة مصر الخير مؤسسة قوية لها ارتباط وثيق بالمجتمع، وساهمت فى التصدي العديد من المشاكل ومهتمة باختيار قيادات مدربة ومهنية مما يجعلها للنجاح.

وأشاد عبد القوي بدور منظمات المجتمع المدنى في قضية الغارمين، ومن بينها مصر الخير، حيث استطاعت هذه المنظمات أن مساعدة الآلاف من الغارمات، ومساعدة الآلاف، حتي يتورط في قضايا ويتعرضوا للحبس، فضلاً عن توفير فرص عمل للغارمين لافتا الى أن هناك اتجاه عالمي لالغاء العقوبات السالبة للحريات، فيما يتعلق بقضايا الغارمين، معربا عن أمله في أن يصدر هذا القانون في الدور التشريعي الحالى.