اليوم السابع
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9 وفيات و5 مصابين و2 ناجين والبحث عن مفقودين بحادث مركب مريوط

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:38 ص
9 وفيات و5 مصابين و2 ناجين والبحث عن مفقودين بحادث مركب مريوط اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يتابع حادث غرق المركب
الاسكندرية جاكلين منير

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الشريف: تواجدت مع الأهالي حتى الساعات الأولى من صباح اليوم لمتابعة أعمال إنقاذ الغرقى ونقل المصابين إلى المستشفى بحادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط
 
الشريف يطمأن على حالة المصابين وتلقيهم العناية الطبية اللازمة بمستشفي العامرية العام 
 
أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، تفاصيل غرق 9 أشخاص و إصابة 5 مصابين وانقاذ 2 والبحث عن مفقودين فى حادث المركب.
 
وقالت محافظة الإسكندرية فى بيان لها منذ قليل إن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تواجد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، مع الأهالي بمنطقة الجراري أمام استاد برج العرب، وذلك لمتابعة أعمال قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري لانتشال الغرقي ونقل المصابين بحادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط الذي وقع مساء أمس.
 
وزار المحافظ. مصابي حادث الغرق بمستشفى العامرية العام، وذلك للاطمئنان على تحسن حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة.
 
واستفسر من المصابين عن وجود أي احتياجات لهم لسرعة توفيرها في الحال. 
 
وأضاف المحافظ أن الحادث نتج عنه حتي الآن 9 حالات وفيات و 5 مصابين و2 ناجين وجاري البحث عن مفقودين، لافتاً أنه عقب وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد والطواريء بجميع الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الموقف، وتم توجيه عدد ٤ وحدات إنقاذ لانتشال الغرقي والمصابين، وتخصيص ٤ مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير عدد ٤ عربات اسعافات بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أى احتياجات في الحال.

غرق مركب الاسكندريه

ضحايا مركب الاسكندريه

مستشفى العامريه العام

نيابة العامرية ثان بالإسكندرية

المستشار المحامي العام

غرق مركب برج العرب

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