28 فبراير.. آخر موعد لتلقى أبحاث مؤتمر شباب الباحثين الثامن بجامعة القناة

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلنت لجنة شباب الباحثين، أن آخر موعد لتلقى أبحاث مؤتمر شباب الباحثين الثامن "رؤى مستقبلية.. ما بعد جائحه كورونا" هو يوم الأحد 28 فبراير في تمام الساعة الحادية عشر مساء، كما سيتم إرسال رسائل قبول الأبحاث التي تم تحكيمها من قبل محكمي المؤتمر تباعًا على الإيميلات الخاصة بالباحثين بالبريد الإلكتروني بدأ من الإثنين الأول من مارس.

يذكر أن مؤتمر شباب الباحثين الثامن، "رؤى مستقبلية.. ما بعد جائحة كورونا" يعقد هذا العام إلكترونيا بالكامل للعام الثاني على التوالي يومي الثالث والرابع من إبريل المقبل.

يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيس لجنة شباب الباحثين والمؤتمر وإشراف تنفيذي الدكتور تامر حسنين حامد، مقرر لجنة ومؤتمر شباب الباحثين والدكتور سعيد نوار، مقرر المؤتمر المساعد وهدى فرج، أمين جامعة قناة السويس.

ومؤتمر شباب الباحثين هو مؤتمر سنوي تنظمه لجنة شباب الباحثين له موضوع رئيسي يحدد كل عام حسب الاتجاه العام للجامعة، ويقام هذا العام إلكترونيًا بالكامل للمرة الثانية على التوالي بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة المصرية عامة وجامعة قناة السويس خاصة.