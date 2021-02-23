10 مشاهد من غرق مركب الإسكندرية .. صور

الإسكندرية _ أسماء على بدر وجاكلين منير

مأساة حقيقية تعرضت لها أسرة عندما قررت الخروج لنزهه ترفيهية فى بحيرة مريوط التابعة لمحافظة الإسكندرية، قبل أن يتعرض المركب للغرق، والتي على أثرها يواصل الجهود محاولات لإستخراج المتوفيين والمصابين من الحادث الأليم، ونرصد 10 مشاهد من الحادث المأساوى.

المشهد الأول: أسرة تخرج للتنزه فى أحد بحيرات العامرية بالإسكندرية

خرجت الأسرة لقضاء يوم فى البحيرة بعد الترتيب لرحلة زرد والزرد هو الصيد ولكن قدر الله أن لا تكتمل هذه الرحلة وانتهت بمأساة وتفرق كل من كان فى المركب فمنهم أحياء ومنهم أموات وغرقى ومنهم مفقودين لايعرف أحد مصيرهم حتى الآن.

المشهد الثانى: النزهة والفسحة تتحول لمأساة وتغرق المركب بسبب سوء الأحوال الجوية

ونظرا لسوء الأحوال الجوية الصعبة تحولت الرحلة إلى جنازة داخل البحيرة وتحولت إلى خلية داخل المياه الكل يبحث عن الجثث والغرقى والناجين داخل البحيرة

المشهد الثالث : نجاة عدد منهم وغرق عدد أخر وفقدان أخرين

والكل يبحث عن الناجين والغرقى والمفقودين فى هذا الحادث المأسأوى حتى تهدأ الناس وأقارب من كانوا يستقلون المركب الذى غرق بهم.

المشهد الرابع : الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف والإنقاذ النهرى ينتقلون إلى البحيرة ويتم انتشال 7 جثث

الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف والانقاذ النهرى كلا يعمل بعزم وقوة من أجل إستخراج الناجين والغرقى والمفقودين فى الحادث والكل يؤدى رسالته على أكمل وجه .

المشهد الخامس .. نقل الجثامين إلى مستشفى العامرية العام

تم نقل الجثامين إلى مستشفى العامرية المركزى كما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لرعايتهم وإستجوابهم لمعرفة كم عدد من كان برفقتهم وكيف حدث غرق المركب

المشهد السادس .. الغواصين ينشرون بوستات إستغاثات لزملاؤهم لمعاونتهم فى البحث عن الجثث الفرقى

ووجه عدد من الغواصين بمحافظة الاسكندرية دعوات واستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة حضورهم الى مكان الحادث فى البحيرة لمساعدتهم فى البحث عن الجثث المفقودة

المشهد السابع.. أهالى وجيران الفرقى ينتظرون خروجهم على شاطئ البحيرة

تجمع الآلاف من اقارب وأهالى وجيران مستقلى المركب للإطمئنان على الجميع الغرقى والمفقودين والناجين من الحادث المأساوى واستعدادهم لتقديم كافة اوجه الدعم للعاملين فى البحث عن مستقلى المركب الذى غرق

المشهد الثامن.. العثور على 7 أشخاص أحياء ويتم الإسعافات الأولية لهم

تمكنت قوات الانقاذ النهرى من انقاذ 7اشخاص تم العثور عليهم أحياء داخل البحيرة اثناء البحث عن المفقودين بالبحيرة

المشهد التاسع.. الأجهزة الامنية تكثف من مجهودها من خلال الانقاذ النهرى للبحث عن الجثث المفقودة

تكثف الأجهزة الامنية بمديرية أمن الإسكندرية من جهودها من خلال قوات الإنقاذ النهرى للبحث عن الجثث والمفقودين والغرقى حيث تم الدفع بإعداد كبيرة من قوات الإنقاذ النهرى للوصول والبحث عن كافة مستقلى المركب الذى غرق في البحيرة سواء أحياء او غرقى او مفقودين

المشهد العاشر : البحث جاري

حيث جارى البحث عن الجثث المفقودة وما زالت كافة الأجهزة بالاشتراك مع غواصين الاسكندرية يبحثون عن الجثث المفقودة فى حادث الغرق



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