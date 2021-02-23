اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:33 م
خالد صلاح
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‏المغرب: أكثر من 2.6 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:00 م
‏المغرب: أكثر من 2.6 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الرباط /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يصل 2635859 شخصا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 83842 شخصا تلقوا اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، مضيفا أن 31232 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

يذكر أن المغرب كان قد تسلم 7 ملايين جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 6 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند، مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس اليوم 23 فبراير للفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة فى إطار توسيع دائرة التلقيح.

 


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