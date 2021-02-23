يلين: سنعمل مع إيطاليا ومجموعة العشرين لتحسين الدعم للدول المنخفضة الدخل

رويترز

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الثلاثاء إنها أبلغت محافظ البنك المركزي الإيطالي أنها ستعمل بشكل وثيق مع إيطاليا الرئيس الحالي لمجموعة العشرين على تحسين الدعم للدول المنخفضة الدخل وإنهاء جائحة فيروس كورونا وضمان تعاف عالمي قوي ومكافحة تغير المناخ.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان إن يلين أجرت اتصالا هاتفيا مع محافظ بنك إيطاليا المركزي اجناسيو فيسكو قبل اجتماع افتراض لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين يوم الجمعة.

ويقول مسؤولون إيطاليون إنهم يعتزمون حث مجموعة العشرين على مساندة إصدار جديد بقيمة 500 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لمساعدة الدول الفقيرة، وهو تحرك عارضته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.