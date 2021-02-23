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يرفض حل الدولتين.. تعرّف على منافس نتنياهو فى انتخابات الكنيست المقبلة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:13 م
يرفض حل الدولتين.. تعرّف على منافس نتنياهو فى انتخابات الكنيست المقبلة جدعون ساعر ونتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جدعون ساعر المنشق عن حزب الليكود، رئيس حزب "الأمل الجديد" سيكون أشد المنافسين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فى انتخابات الكنيست المقبلة المزمع إجراءها فى 23 مارس المقبل.

 

وأوضحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن "ساعر" يعارض حل الدولتين لشعبين، كما أنه يدعو لطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية لبناء المستوطنات.

 

وقال ساعر فى مؤتمر عبر شبكة الإنترنت نظمه من واشنطن معهد "بروكينجس" للبحوث فى مجال العلوم الاجتماعية، إن الفلسطينيين كانوا قد رفضوا كل الاقتراحات لإقامة دولتين، مضيفًا أن ذلك يعود إلى رغبتهم في إبادة إسرائيل بدلا من إنهاء الصراع معها".

 

وتجدر الإشارة إلى أن ساعر استقال من منصب وزير الداخلية عام 2014 ثم عاد إلى الحياة السياسية عام 2019، وانتُخب فى المركز الرابع ضمن قائمة مرشحى الليكود.

 

كما استقال من منصب وزير الداخلية عام 2014 ليتفرّغ لعائلته ثم عاد إلى الحياة السياسية عام 2017، وانتُخب في المكان الرابع ضمن قائمة مرشحي الليكود سنة 2019.


نتنياهو

الكنيست

إسرائيل

تل أبيب

القدس المحتلة

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