ويبينار علمى بإعلام القاهرة اليوم حول القضية السكانية وتحديات التنمية

كتب ــ محمد صبحى

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، ندوة عبر الإنترنت "ويبينار" بعنوان "القضية السكانية وتحديات التنمية"، اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة 11 ظهرًا، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت،، إن الزيادة السكانية المتسارعة تمثل عائقا أمام التنمية وتشكل تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية.

ويناقش المشاركون فى الويبينار كلية الإعلام، قضية الزيادة السكانية بأبعادها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دور الإعلام فى معالجتها.

ويشارك فى الويبينار أساتذة متخصصون فى المجالات المختلفة لمناقشة موضوعات: "الإعلام السكاني.. الدور والمسئوليات"، و"البعدين السياسى والاقتصادى للزيادة السكانية"، و"البعد الدينى للزيادة السكانية"، و"إشكالية تنظيم الأسرة فى الريف المصرى بين الوسيلة والرسالة"، و"سوسيولوجيا الإعلام الأمنى والزيادة السكانية"، إلى جانب مناقشة مبادرة محافظة سوهاج للتوعية بمشكلات الزيادة السكانية.