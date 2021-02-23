اليوم السابع
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وكيل إسكان الشرقية: تنفيذ 3 أنفاق حيوية بتكلفة 126 مليون جنيه

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:00 ص
وكيل إسكان الشرقية: تنفيذ 3 أنفاق حيوية بتكلفة 126 مليون جنيه المهندسة سلوى صبحى القائم بأعمال مديرية الإسكان بالشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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قالت المهندسة سلوى صبحى، القائم بأعمال مديرية الإسكان بمحافظة الشرقية، إنه بناء على تعليمات القيادة السياسية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تقوم مديرية الإسكان بالإشراف على تنفيذ العديد من المشروعات الهامة والحيوية بالمحافظة، من بينها منها الإشراف على إنشاء نفق عرابى الذى يربط مدينة الزقازيق بغربها، بتكلفة مالية قدرها 100 مليون جنيه، وذلك لتسهيل حركة سير ومرور السيارات من ميدان عرابى بمنطقة محطة قطار الزقازيق وصولا إلى شارع فاروق، وذلك للحد من التكدس المرورى بمدينة الزقازيق، وتم البدء فى تنفيذ النفق من عام 2018، وسوف يتم الانتهاء منه فى 10 يونيو القادم.

وأضافت: أن المديرية تقوم بالأشراف أيضا على إنشاء نفق مشاة بمدينة أبو كبير بتكلفة 15 مليون جنيه، يمر أسفل السكة الحديد، ونفق مشاة بمدينة ههيا بتكلفة 11 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ عملية صيانة وترميم ممشى الزقازيق، بالكامل بداية من إسناد العملية على مقاول وجارى التنفيذ خلال الأيام المقبلة، تجميل منطقة كفر الزقازيق، وتجميل منطقة آثار تل بسطة.

 

 


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