وفيات كورونا فى المكسيك تتجاوز 180 ألفا

رويترز

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 429 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 180536.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن البلاد سجلت 2252 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و43632 حالة.