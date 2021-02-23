اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:20 ص
خالد صلاح
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وفيات كورونا فى المكسيك تتجاوز 180 ألفا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 05:57 ص
وفيات كورونا فى المكسيك تتجاوز 180 ألفا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 429 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 180536.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن البلاد سجلت 2252 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و43632 حالة.

 

 

 


المكسيك

كورونا

كورونا فى المكسيك

فيروس كورونا

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