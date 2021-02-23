وفيات فيروس كورونا فى ألمانيا تتجاوز 68 ألفا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 68318 بعد تسجيل 415 وفاة جديدة.
وأوضحت بيانات المعهد أيضا أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى مليونين و394811 بعد تسجيل 3883 إصابة جديدة.
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 68318 بعد تسجيل 415 وفاة جديدة.
وأوضحت بيانات المعهد أيضا أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى مليونين و394811 بعد تسجيل 3883 إصابة جديدة.
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