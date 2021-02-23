اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 08:40 ص
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وفيات فيروس كورونا فى ألمانيا تتجاوز 68 ألفا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 08:03 ص
وفيات فيروس كورونا فى ألمانيا تتجاوز 68 ألفا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 68318 بعد تسجيل 415 وفاة جديدة.

وأوضحت بيانات المعهد أيضا أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى مليونين و394811 بعد تسجيل 3883 إصابة جديدة.

 


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