وفيات فيروس كورونا فى ألمانيا تتجاوز 68 ألفا

رويترز

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 68318 بعد تسجيل 415 وفاة جديدة.