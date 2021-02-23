اليوم السابع
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وفد روسى يتفقد متحف شرم الشيخ الدولى.. صور

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:36 ص
وفد روسى يتفقد متحف شرم الشيخ الدولى.. صور الوفد الروسى أثناء زيارته لمتحف شرم الشيخ
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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زار وفد من رجال الأعمال الروس متحف شرم الشيخ الدولى، فى محافظة جنوب سيناء اليوم، الثلاثاء، وكان فى استقبالهم المهندسة ميريام إدوارد المشرف العام على المتحف ، ومحمد حسنين مدير المتحف لتفقد صالات العرض المتحفي، والتعرف على المقتنيات الأثرية بالمتحف .

وقال محمد حسنين مدير المتحف فى بيان له، إن الوفد قام بجولة إرشادية داخل المتحف واستمع لشرح مفصل عن كافة مقتنيات المتحف وتعرف على مقتنيات المتحف من خلال سيناريو العرض المتحفى.

وأكد مدير المتحف فى بيان له اليوم ، أن الوفد أبدى إعجابه الشديد بمقتنيات المتحف خاصة مقتنيات الملك توت عنخ آمون ، وحرص الجميع على التقاط مجموعة متميزة من الصور التذكارية .

وأشار إلى أن إدارة المتحف حريصة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ، من خلال إلزام جميع رواد المتحف بارتداء الكمامات الواقية مع الحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعى.

وقام الأطفال بجولة إرشادية داخل المتحف للتعرف على مقتنيات المتحف بشرح مبسط، من خلال سيناريو العرض المتحفى ، وأبدى الأطفال إعجابهم الشديد بمقتنيات المتحف ، خاصة مقتنيات الملك توت عنخ آمون ومحاكاة المقبرة ، وفى نهاية الزيارة حرصوا على التقاط الصور التذكارية .

جولة الوفد الروسى بمتحف شرم الشيخ (1)
مشرفة متحف شرم الشيخ أثناء شرحها للاطفال
 
جولة الوفد الروسى بمتحف شرم الشيخ (2)
الأطفال يتفقدون متحف شرم الشيخ الدولى

 

جولة الوفد الروسى بمتحف شرم الشيخ (3)
جولة الوفد الروسى بمتحف شرم الشيخ 

 

جولة الوفد الروسى بمتحف شرم الشيخ (4)
صورة تذكارية للوفد الروسى أمام متحف شرم الشيخ الدولى 
 
جولة الوفد الروسى بمتحف شرم الشيخ (5)
الوفد الروسى يشاهد مقتنيات متحف شرم الشيخ الدولى 

 

 


جنوب سيناء

متحف الاثار بشرم الشيخ

وفد روسى يزور متحف شرم الشيخ

متحف شرم الشيخ الدولى

مدير متحف اثار شرم الشيخ

شرم الشيخ

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