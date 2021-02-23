اليوم السابع
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وفاة وزير البترول السعودى السابق زكى يمانى

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:28 ص
وفاة وزير البترول السعودى السابق زكى يمانى وزير النفط السعودى الأسبق زكى يمانى
رويترز

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قالت صحيفة عكاظ السعودية اليوم الثلاثاء إن وزير البترول السعودي السابق زكي يماني توفي في لندن، موضحة أنه سيدفن في مكة.

ولد يمانى في عام 1930، وتولى وزارة البترول في 1962، وقد اختطف في عام 1975 من قبل الإرهابي الشهير كارلوس الملقب بـ"الثعلب"، خلال اجتماع لأوبك في فيينا.

درس الحقوق في جامعة القاهرة وتخرج من جامعة هارفارد وقبل منصبه النفطي عمل مستشارا قانونيا لمجلس الوزراء ووزير دولة وعضو مجلس وزراء في عام 1960، وهو أول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، ومؤسس ورئيس مركز دراسات الطاقة العالمي.
 

 

 

 

 


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السعودية

النفط السعودى

وفاة زكى يمانى

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