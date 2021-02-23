وفاة الراهب روفائيل النقلونى والبابا تواضروس يقدم التعازى

توفى أمس الاثنين، الراهب القس روفائيل النقلوني عن عمر ناهز 64 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ما يقرب من 11 سنة.

وقالت الكنيسة القبطية، ولد الأب روفائل يوم 2 سبتمبر 1957 ، وترهب بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم يوم 15 مارس من عام 2010 ، ونال درجة القسيسية في 19 مارس من عام 2015، وقد حصل على درجة الدكتوراه في التاريخ الكنسي وكان يعمل قبل الرهبنة أستاذًا في الكلية الإكليريكية بإيبارشية المنيا وكذلك بمعهد الدراسات القبطية بالقاهرة وبعد الرهبنة أصبح لفترة الممثل القانوني لمدارس القديس الأنبا أبرآم للغات ثم أستاذًا بمعهد الأرشيدياكون حبيب جرجس والبابا شنودة الثالث للعلوم اللاهوتية والكنسية وبمعهد أرسينوي للموسيقي والألحان الكنسية بإيبارشية الفيوم.

وأضافت الكنيسة فى بيان، أن قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون ولمجمع رهبان الدير، في نياحة الأب المبارك الراهب القس روفائيل النقلوني طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.