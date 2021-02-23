وصول مصابى حادث غرق مركب الإسكندرية لمستشفى العامرية العام.. فيديو

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة من محافظة الاسكندرية وتم انتشال 9 جثامين ضحايا الحادث و5 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاج اللازم ونجاة 2 وجار مواصلة البحث عن باقى الضحايا.
فيما تباشر نيابة العامرية ثان بالإسكندرية ، التحقيقات في حادث غرق مركب صيد في وادى بحيرة مريوط، بناء على تعليمات المستشار المحامى العام الأول لنيابة الدخيلة الكلية ، وانتقلت النيابة لموقع الحادث لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان ، كما انتقلت إلى مستشفى العامرية لسؤال المصابين وسؤال أهلية المتوفين فى حادث غرق مركب فى وادى بحيرة مريوط ومصرع 20 شخصا، واستمعت النيابة لأقوال المصابين فى مستشفى العامرية العام ، كما انتقلت إلى مكان الحادث واستمعت لأقوال شهود العيان.
وطالبت نيابة العامرية ثان الإنقاذ النهرى بمواصلة البحث عن الجثامين المفقودة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة ومعاينة مكان الحادث وسؤال أهلية المتوفين، وعقب سؤال الأهلية التصريح بالدفن، وتبين من التحقيقات الأولية للنيابة تبين أن المركب كان يستقله عدد 20 شخصا 6 مصابين و6 وفيات وجار البحث عن 8 مفقودين وأنهم من عائلة واحدة.
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