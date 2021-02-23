وصول مصابى حادث غرق مركب الإسكندرية لمستشفى العامرية العام.. فيديو

الإسكندرية- أسماء على بدر

أجرى "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا من أمام مستشفى العامرية العام، لتغطية حادث غرق مركب بالإسكندرية، حيث وصل 9 جثامين من ضحايا الحادث إلى المستشفى، كان قد غرق مركب صيد ببحيرة مريوط بالإسكندرية يستقله 20 شخصا من عائلة واحدة فى نزهة نيلية.

ووصل إلى مشرحة المستشفى 9 من الجثامين ومازال البحث جار عن باقى الضحايا من قبل قوات الإنقاذ النهرى، ويوجد بالمستشفى 6 من المصابين يتلقون العلاج، فيما يتواجد فى مكان الحادث عدد كبير من رجال الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الاسكندرية.