اليوم السابع
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وصول مصابى حادث غرق مركب الإسكندرية لمستشفى العامرية العام.. فيديو

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:00 م
وصول مصابى حادث غرق مركب الإسكندرية لمستشفى العامرية العام.. فيديو جانب من تغطية تليفزيون اليوم السابع
الإسكندرية- أسماء على بدر

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أجرى "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا من أمام مستشفى العامرية العام، لتغطية حادث غرق مركب بالإسكندرية، حيث وصل 9 جثامين من ضحايا الحادث إلى المستشفى، كان قد غرق مركب صيد ببحيرة مريوط بالإسكندرية يستقله 20 شخصا من عائلة واحدة فى نزهة نيلية.
 
ووصل إلى مشرحة المستشفى 9 من الجثامين ومازال البحث جار عن باقى الضحايا من قبل قوات الإنقاذ النهرى، ويوجد بالمستشفى 6 من المصابين يتلقون العلاج، فيما يتواجد فى مكان الحادث عدد كبير من رجال الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الاسكندرية.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة من محافظة الاسكندرية وتم انتشال 9 جثامين ضحايا الحادث و5 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاج اللازم ونجاة 2 وجار مواصلة البحث عن باقى الضحايا.

فيما تباشر نيابة العامرية ثان بالإسكندرية ، التحقيقات في حادث غرق مركب صيد في وادى بحيرة مريوط، بناء على تعليمات المستشار المحامى العام الأول لنيابة الدخيلة الكلية ، وانتقلت النيابة لموقع الحادث لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان ، كما انتقلت إلى مستشفى العامرية لسؤال المصابين وسؤال أهلية المتوفين فى حادث غرق مركب فى وادى بحيرة مريوط ومصرع 20 شخصا، واستمعت النيابة لأقوال المصابين فى مستشفى العامرية العام ، كما انتقلت إلى مكان الحادث واستمعت لأقوال شهود العيان.

وطالبت نيابة العامرية ثان الإنقاذ النهرى بمواصلة البحث عن الجثامين المفقودة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة ومعاينة مكان الحادث وسؤال أهلية المتوفين، وعقب سؤال الأهلية التصريح بالدفن، وتبين من التحقيقات الأولية للنيابة تبين أن المركب كان يستقله عدد 20 شخصا 6 مصابين و6 وفيات وجار البحث عن 8 مفقودين وأنهم من عائلة واحدة.


الاسكندرية

غرق بحيرة كينج مريوط

بحيرة غرب كنج الاسكندرية

غرق مركب الاسكندرية

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